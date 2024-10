Abruzzo24ore.tv - Disperazione a Teramo: scuola chiusa, appello del personale a Mattarella

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)- Studenti senza sede e gravi disagi quotidiani. Ilchiede aiuto al Presidente per garantire istruzione e sicurezza. Ilscolastico del Convitto "Melchiorre Delfico" e dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Delfico-Montauti" diha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio, chiedendo un intervento urgente per ripristinare il diritto allo studio, alla sicurezza e al lavoro. La chiusura dell'edificio scolastico, avvenuta a seguito di un provvedimento della magistratura che ha ritenuto la struttura pericolante, ha creato disagi enormi per i 1300 studenti coinvolti. Il sequestro dell'edificio, effettuato il 3 ottobre, è stato disposto dalla Procura di, successivamente confermato dal Tribunale in composizione collegiale. Questo nonostante precedenti perizie avessero giudicato la struttura idonea all'uso.