Di Lorenzo la dedica speciale a fine partita | Questa vittoria è per Maradona

"Nelle prossime ore sarebbe stato il compleanno di Maradona. Vogliamo dedicare questa vittoria a lui e a tutta la sua famiglia". Questa la dedica del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che dopo il successo sul Milan ha voluto ricordare in conferenza stampa il fuoriclasse argentino.

Milan-Napoli 0-2, Di Lorenzo la dedica a Maradona: «Ora testa all'Atalanta»

«Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia, visto che domani sarà il suo compleanno». Così Giovanni Di ...

Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dedichiamo la vittoria a Maradona”

Giovanni Di Lorenzo incarna perfettamente lo spirito del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il capitano azzurro, nel post partita di San Siro, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sott ...

Napoli, il ricordo di Di Lorenzo: “Vittoria dedicata a lui, domani sarebbe stato il suo compleanno”

Dopo un'altra vittoria, questa volta molto difficile in casa del Milan, il capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha voluto ricordare una persona ...

