D’Aversa | Empoli grande senso d’appartenenza Infortuni? Fortunato!

Al termine di Empoli-Inter, chiusa 0-3 dai nerazzurri, Roberto D'Aversa interviene in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell'allenatore dei toscani dopo la sconfitta in casa. Le parole di D'Aversa nella conferenza stampa post Empoli-Inter D'Aversa, cosa può dire degli Infortuni dell'Empoli? Se vogliamo ragionare in maniera pessimistica possiamo star qui a piangerci addosso o a cercare alibi e scusanti. Invece quello su cui mi piace ragione è che quando ci sono queste problematiche ci sono delle opportunità per gli altri. È chiaro che sono Fortunato perché ho uno staff medico, compresi i fisioterapisti, che sono molto bravi. Sono dei professionisti seri perché in alcune situazioni qualche giocatore, e mi vengono in mente Viti o Ismajli, non avrebbe giocato. Quindi c'è la bravura da parte di questo staff che li mette nelle condizioni di poter giocare.

Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D'Aversa, al termine della partita persa in casa ... non lo avrebbero fatto. Questo fa vedere un grande senso di appartenenza

