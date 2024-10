Ilgiorno.it - Concessioni idroelettriche. Italia Nostra guarda avanti: "Pensiamo all’ambiente"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)lancia l’allarme sulle. L’acqua rappresenta un patrimonio per la Valtellina e la tematica relativa al rinnovo delleè un argomento sempre caldo e attuale. Il processo in atto è di vitale importanza per il futuro del territorio e l’ambiente.esprime profonda preoccupazione per il futuro dellenella provincia di Sondrio e, in particolare, per il rinnovo di quelle di A2A che coinvolgono la Valtellina, un’area di straordinario valore ambientale e paesaggistico. "Le decisioni prese influenzeranno non solo la gestione della risorsa idrica, ma anche la qualità dell’ambiente e la vita delle comunità locali per i prossimi decenni – dicono daSondrio in un comunicato -.