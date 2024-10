Cina: settore culturale registra crescita sostenuta a gen-set (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – Le principali imprese del settore culturale cinese e delle aree commerciali correlate hanno registrato un aumento stabile dei ricavi e degli utili nei primi tre trimestri di quest’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Le 78.000 imprese intervistate hanno incassato quasi 9.970 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di dollari) di ricavi combinati da gennaio a settembre, con un aumento del 5,9% su base annua, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Gli utili delle imprese sono aumentati del 3,9% anno su anno, raggiungendo i 790,3 miliardi di yuan nel periodo, guidati principalmente dalla crescita dei servizi di informazione su Internet e delle piattaforme di cultura e intrattenimento online. Romadailynews.it - Cina: settore culturale registra crescita sostenuta a gen-set Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – Le principali imprese delcinese e delle aree commerciali correlate hannoto un aumento stabile dei ricavi e degli utili nei primi tre trimestri di quest’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Le 78.000 imprese intervistate hanno incassato quasi 9.970 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di dollari) di ricavi combinati da gennaio a settembre, con un aumento del 5,9% su base annua, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Gli utili delle imprese sono aumentati del 3,9% anno su anno, raggiungendo i 790,3 miliardi di yuan nel periodo, guidati principalmente dalladei servizi di informazione su Internet e delle piattaforme di cultura e intrattenimento online.

