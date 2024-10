Quotidiano.net - Cina, 'difenderemo le nostre aziende dopo dazi Ue su e-car'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino "non è d'accordo o non accetta" i nuoviUe sulle e-car made in China a chiusura delle indagini antisovvenzioni che hanno rimarcato criticità a carico delle case automobilistiche europee. "Lanon è d'accordo o non accetta la decisione e ha presentato un reclamo ai sensi del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto", ha detto un portavoce del ministero del Commercio, per il quale la"adotterà tutte le misure necessarie per proteggere con fermezza i legittimi diritti e interessi delle sue", pur prendendo atto che l'Ue continuerà le "consultazioni con lasul piano di impegno sui prezzi".