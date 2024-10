Lanazione.it - Ciclista investito riporta grave trauma cranico, portato con l’elicottero in ospedale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montignoso (Massa Carrara), 30 ottobre 2024 – Terribile incidente a Montignoso. È successo intorno alle ore 16:50. Undi 48 anni è stato travolto mentre percorreva in discesa via Roma. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica di Massa, un’ambulanza della Misericordia di Massa. Ma non è bastato. È stato necessario l’intervento anche dell’elisoccorso Pegaso 3, in quanto l’uomo avevato une necessitava di essereil prima possibile all’di Cisanello (Pisa). Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.