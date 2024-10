British core: il ritorno dello stile inglese in tutte le sue declinazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se tutto d’un tratto avete una voglia irrefrenabili di volare in Inghilterra, potrebbe essere colpa (anche) del fashion system. La moda celebra il ritorno dello stile inglese fuori e dentro le passerelle, influenzata e al contempo influenzando il mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e, ovviamente, dei social. Dalla reunion degli Oasis alla nostalgia per la moda indie, passando per cappotti e trench che hanno dominato le collezioni autunno inverno 2024 2025, fino all’estetica virale su TikTok delle Frazzled English Woman. Il British core è la tendenza del momento che, volenti o nolenti, ci ritroveremo tuti a seguire. Amica.it - British core: il ritorno dello stile inglese in tutte le sue declinazioni Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se tutto d’un tratto avete una voglia irrefrenabili di volare in Inghilterra, potrebbe essere colpa (anche) del fashion system. La moda celebra ilfuori e dentro le passerelle, influenzata e al contempo influenzando il mondo della musica,spettacolo,sport e, ovviamente, dei social. Dalla reunion degli Oasis alla nostalgia per la moda indie, passando per cappotti e trench che hanno dominato le collezioni autunno inverno 2024 2025, fino all’estetica virale su TikTok delle Frazzled English Woman. Ilè la tendenza del momento che, volenti o nolenti, ci ritroveremo tuti a seguire.

Le ispirazione di stile British di ieri e di oggi. Dalle sfilate, street style e celeb

Tutto sullo stile british dell'autunno inverno 2024/25: look ispirati alla campagna inglese e trend sartoriali urbani, con tweed, ...

