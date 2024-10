Gaeta.it - Bagnini di Terracina: Risarcimenti in arrivo dopo anni di battaglie per i diritti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, idihanno ricevuto un importante riconoscimento presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.lunghe denunce e richieste di tutela deidei lavoratori da parte della Uiltucs di Latina, un assistente bagnante ha finalmente ottenuto il risarcimento dei salari non corrisposti, un passo fondamentale per il ripristino della dignità lavorativa nel settore. Questo evento segna una novità positiva nel panorama occupazionale locale, ma la strada da percorrere è ancora lunga.e riconoscimenti per le differenze retributive Il caso specifico riguarda un bagnino che ha lavorato presso lo Stabilimento Balneare di, il quale si avvaleva di servizi forniti da società ritenute “fantasma”.