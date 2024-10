Ascoli Piceno, 22enne arrestato: con sé aveva 17 involucri di cocaina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri a Porto d’Ascoli, frazione di San Benedetto del Tronto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è scattata quando i militari hanno notato il ragazzo muoversi in modo sospetto vicino alla zona del litorale. Durante il controllo, il giovane ha tentato invano di disfarsi di un piccolo contenitore in plastica, contenente 17 dosi di cocaina. Dopo aver recuperato il contenitore, i Carabinieri hanno individuato anche l’abitazione del sospetto, trovando ulteriori 112 dosi di cocaina per un totale di circa 100 grammi, insieme a oltre 1.000 euro in contanti e uno smartphone. Durante un controllo mirato a contrastare i reati legati alla droga, i Carabinieri hanno avvistato il 22enne e hanno deciso di fermarlo per un accertamento. .com - Ascoli Piceno, 22enne arrestato: con sé aveva 17 involucri di cocaina Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è statodai Carabinieri a Porto d’, frazione di San Benedetto del Tronto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è scattata quando i militari hanno notato il ragazzo muoversi in modo sospetto vicino alla zona del litorale. Durante il controllo, il giovane ha tentato invano di disfarsi di un piccolo contenitore in plastica, contenente 17 dosi di. Dopo aver recuperato il contenitore, i Carabinieri hanno individuato anche l’abitazione del sospetto, trovando ulteriori 112 dosi diper un totale di circa 100 grammi, insieme a oltre 1.000 euro in contanti e uno smartphone. Durante un controllo mirato a contrastare i reati legati alla droga, i Carabinieri hanno avvistato ile hanno deciso di fermarlo per un accertamento.

Ascoli Piceno, 22enne arrestato: con sé aveva 17 involucri di cocaina

Un giovane di 22 anni, di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri a Porto d’Ascoli, frazione di San Benedetto del Tronto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spac ...

Cocaina e soldi in contanti. In arresto un 22enne

Il giovane di nazionalità albanese aveva un foglio di via obbligatorio ma non rispettato: ora è accusato anche di detenzione di droga per spaccio.

Porto d'Ascoli, diciassette involucri di cocaina addosso: nei guai un giovane

PORTO D'ASCOLI Un 22enne di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Porto d’Ascoli perché ritenuto responsabile di detenzione di ...

Droga, 22enne arrestato dai Carabinieri di Porto d’Ascoli

Un 22enne di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Porto d’Ascoli in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo e ...