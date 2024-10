Ambrosini: «Esclusioni Leao non è più un segnale, ormai è una scelta di Fonseca. Il Milan non può farne a meno» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sul rapporto tra Paulo Fonseca e Rafael Leao. Tutti i dettagli Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Radio Serie A della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli. GIUDIZIO PARTITA – «Il Milan non ha disputato una brutta partita contro il Napoli, soprattutto nel primo tempo. Però ha ridato Calcionews24.com - Ambrosini: «Esclusioni Leao non è più un segnale, ormai è una scelta di Fonseca. Il Milan non può farne a meno» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Massimo, ex centrocampista del, sul rapporto tra Pauloe Rafael. Tutti i dettagli Massimo, ex centrocampista del, ha parlato a Radio Serie A della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli. GIUDIZIO PARTITA – «Ilnon ha disputato una brutta partita contro il Napoli, soprattutto nel primo tempo. Però ha ridato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ambrosini sull'esclusione di Leao: "Con l'Udinese un segnale, ieri una scelta tecnica"; Ambrosini: “Non si può fare a meno di Leao, va trovata la chiave per reinserirlo”; Milan e il caso cooling break, Ambrosini: “Il segnale di un malessere”; Ambrosini bacchetta Leao e Theo: "Brutto gesto verso Fonseca"; Ambrosini: "Theo e Leao in disparte perché entrati da poco? Però Abraham e Musah, che erano entrati...; Ambrosini: “Il Milan si è lasciato soffocare. Leao e Theo, c’è un malessere”; Leggi >>>

Ambrosini preoccupato: «Il Milan perde tanto col Napoli senza Pulisic e Reijnders»

(milannews24.com)

Ambrosini a Dazn ha espresso una preoccupazione per il Milan che affronta il Napoli senza diversi big. Le dichiarazioni prima della partita. LE DICHIARAZIONI – «Il Milan perde tanto, si era basato ...

Ambrosini: "Non penso che San Siro si aspetti che oggi Leao dribbli tutti, ma che mostri un modo di stare che nel passato gli è appartenuto"

(milannews.it)

Le parole di Massimo Ambrosini su Rafael Leao: "Cosa mi aspetto? Avrà tutti gli occhi addosso. San Siro è uno stadio che riconosce tanto in termini di attitudine. Io non penso che stasera San Siro si ...

MN - La possibile esclusione di Leao non è legata alle parole dette col Portogallo. Fonseca pensa al turnover in vista dei numerosi impegni

(m.milannews.it)

Nel pomeriggio è emersa la possibilità che Leao domani non parta dall'inizio, con Okafor indiziato numero uno per il posto da titolare a sinistra. La reazione naturale di tanti è che la possibile ...

Milan, Ordine sull'esclusione di Leao: "Spiegazioni che nascondono altro"

(radiorossonera.it)

calcio e tennis non devono mai mancare. Fin da bambino il focus è il Milan, che è come una seconda famiglia. Innamorato delle bandiere e delle loro ineguagliabili storie, ormai sempre più in via ...