Alluvione a Valencia si rifiuta di lasciare cane e gatti Salvata con i suoi amici a quattro zampe in elicottero – Il video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il fango stava inghiottendo la sua abitazione a Utiel, in provincia di, durante l’, ma lei non ha desistito: una signora è rimasta con ianimali per diversi minuti, prima dell’arrivo dei soccorsi. La donna ha provato al’abitazione con iin un trasportino appoggiato su un polistorolo galleggiante e ilin braccio. Quando ha visto il vigile del fuoco in discesa verso di loro ha precisato che non li avrebbe mai lasciati. E così è stato. Il soccorritore è riuscito a portare animali e padrona in salvo. Il drammatico recupero è stato ripreso da Javier Ballesteros che su X, dove ha diffuso le immagini, racconta: «Siamo riusciti a farci vedere dall’e a salvare questa donna di Utiel che era rimasta intrappolata nella sua casa di legno con ie il suoggio incredibile».