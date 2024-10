Thesocialpost.it - Volo Valencia-Milano costretto a tornare indietro per un passeggero molesto: situazione surreale

(Di martedì 29 ottobre 2024) UnRyanair FR07471 partito dae diretto aMalpensa è statoa causa di un. Ilera decollato regolarmente alle 13:30 di lunedì 28 ottobre, ma poco dopo il decollo uno dei passeggeri ha iniziato a comportarsi in modo problematico, mettendo in allarme il personale di bordo e gli altri viaggiatori. A causa della, il pilota ha preso la decisione di invertire la rotta all’altezza di Tarragona, in accordo con la torre di controllo. L’aereo è così atterrato nuovamente all’aeroporto di, completando appena 40 minuti di. Una volta a terra, ilè stato fatto scendere dal velie preso in custodia dalla Guardia Civil.