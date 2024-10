Viale D'Annunzio: cadavere in Arno (Di martedì 29 ottobre 2024) Il cadavere di una persona è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, nell'Arno lungo Viale D'Annunzio, a Porta a Mare. La persona sarebbe deceduta da tempo e il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto 118, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.In aggiornamento Pisatoday.it - Viale D'Annunzio: cadavere in Arno Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi una persona è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, nell'lungoD', a Porta a Mare. La persona sarebbe deceduta da tempo e il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto 118, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.In aggiornamento

