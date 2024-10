Lanazione.it - Valdichiana Village, un invito alla lettura

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 –, unDonazione di due bibliotechine alle scuole di Camucia e Pozzo della Chiana nell’ambito del progetto nazionale delle librerie Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!” L’iniziativa “Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!”, promossa dalle Librerie Giunti al Punto, si conferma una certezza anche per il nostro territorio. Per il 15° anno consecutivo, tutte le 260 librerie Giunti si sono dedicate, durante il mese di agosto, ad una raccolta di libri che andrà a favore degli istituti delle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e ai reparti pediatrici degli ospedali. “In 15 anni, grazie all’iniziativa nazionale – spiegano da Giunti - siamo riusciti a raccogliere e donare oltre 2,5 milioni di preziosi volumi che hanno arricchito scuole, biblioteche e pediatrie in tutta Italia”.