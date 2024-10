Uomini e Donne news, corteggiatore offende Francesca Sorrentino. VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la puntata di Uomini e Donne di martedì 29 ottobre 2024, è andato in onda un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori. Lorenzo Marcosano ha offeso la tronista Francesca Sorrentino. Il corteggiatore ha fatto un passo falso che gli è costato l'eliminazione dopo un commento fuori luogo, definendo Francesca "matta" e "fuori di testa". Le parole, catturate dalle telecamere, non sono sfuggite né alla tronista né al pubblico, provocando una reazione decisa da parte della protagonista del trono. Lorenzo Marcosano eliminato da Uomini e Donne: Francesca Sorrentino offesa Tutto è avvenuto mentre Francesca Sorrentino si trovava al centro dello studio di Uomini e Donne, impegnata in un ballo con un altro corteggiatore, Paolo, un giovane napoletano con cui ha iniziato una conoscenza promettente. Tvpertutti.it - Uomini e Donne news, corteggiatore offende Francesca Sorrentino. VIDEO Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la puntata didi martedì 29 ottobre 2024, è andato in onda un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori. Lorenzo Marcosano ha offeso la tronista. Ilha fatto un passo falso che gli è costato l'eliminazione dopo un commento fuori luogo, definendo"matta" e "fuori di testa". Le parole, catturate dalle telecamere, non sono sfuggite né alla tronista né al pubblico, provocando una reazione decisa da parte della protagonista del trono. Lorenzo Marcosano eliminato daoffesa Tutto è avvenuto mentresi trovava al centro dello studio di, impegnata in un ballo con un altro, Paolo, un giovane napoletano con cui ha iniziato una conoscenza promettente.

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show con al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

