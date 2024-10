Notizie.com - Un posto al sole, anticipazioni fino all’8 novembre: svolta epocale per Roberto Ferri



(Di martedì 29 ottobre 2024) Continuano senza soluzione di continuità i colpi di scena nella soap opera ambientata a Napoli: tutte lesulle prossime puntate di Unal. Quanto sta accadendo nelle puntate di Unaldi questi giorni sta appassionando e tenendo con il fiato sospeso i fan della soap opera. Il destino di alcuni protagonisti è legato ai tentativi di Don Antoine di porre fine ad una faida che potrebbe generare parecchie conseguenze negative. Unalper– Instagram @unalrai – notizie.comMa le trame non si fermano solo allo scontro tra Luisa e Rosa, Rossella ad esempio è sempre al centro della scena e in questo periodo sta cercando con tutta se stessa di rimettersi in carreggiata, di superare un periodo difficile che inizialmente l’ha fatta sentire inadeguata.