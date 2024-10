Turista investito a via Marina: nuova tragedia a via Marina (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancora un incidente stradale a via Marina, dove il primo ottobre morì una mamma dopo aver accompagnato i figlioletti a scuola al Ponte della Maddalena."Buonasera Borrelli nell’attraversare le strisce pedonali un Turista in via Marina è stato investito, nonostante questo i taxi e le auto con Napolitoday.it - Turista investito a via Marina: nuova tragedia a via Marina Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancora un incidente stradale a via, dove il primo ottobre morì una mamma dopo aver accompagnato i figlioletti a scuola al Ponte della Maddalena."Buonasera Borrelli nell’attraversare le strisce pedonali unin viaè stato, nonostante questo i taxi e le auto con

