Lanazione.it - Trasporto scolastico e sicurezza. Un’app per monitorare gli studenti. A Capolona il test sui bus Tiemme

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Sonia FardelliPrende il via a, primo paese in tutto il Casentino, un progetto dipiù sicuro. Conosita app i genitori potranno seguire i figli mentre salgono sul bus, durante il tragitto e nella discesa. Un progetto di monitoraggio casa-scuola messo in pratica conKids insieme anche all’amministrazione comunale. "Conabbiamo valutato diare l’app, verificarne le criticità e migliorarla - dice l’assessore Daniele Pasqui - ora si può iniziare con questa applicazione il monitoraggio dei bambini all’interno dei bus. È un sistema che offrirà tranquillità alle famiglie attraverso il controllo col telefono, che inizia dall’entrata del bambino nel bus e prosegue per tutto il tragitto".