Oasport.it - Tragedia nello sci alpino: Matilde Lorenzi ci lascia a 19 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta. La promessa dello sciazzurro è morta quando era prossima a compiere 20(li avrebbe festeggiati il 15 novembre). Fatali le conseguenze dell’incidente occorso ieri in Val Senales, durante un allenamento sulla Grawand G1. A dare la notizia è il Ministero della Difesa. Nel relativo post pubblicato sui social questo è stato il testo: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.era caduta nella mattina di ieri, perdendo il controllo di uno sci e sbattendo la testa con violenza.