Infobetting.com - Tottenham-Manchester City (EFL Cup, 30-10-2024 ore 21:15 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilsi presenta a questo appuntamento contro ildopo aver ritrovato la testa della classifica di Premier e dopo cinque vittorie di fila in tutte le competizioni. Gli Spurs invece sono a punteggio pieno di Europa League ma in campionato, dopo aver perso due delle ultime tre uscite, sono in leggero ritardo InfoBetting: Scommesse Sportive e