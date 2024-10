Tindersticks a Parma: emozioni e suoni di un culto musicale (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre le atmosfere dense e rarefatte dei Tindersticks risuoneranno al Teatro al Parco di Parma, in un’unica data italiana, in grado di impreziosire la diciottesima edizione de Il Rumore del Lutto. Ideato e diretto dal sottoscritto insieme a Maria Angela Gelati, il festival quest’anno conta 62 eventi sparsi in varie città italiane, mantenendo però il cuore pulsante a Parma, dove ha trovato la sua origine nel 2007. Un appuntamento speciale per chi sente il richiamo di temi come la memoria, la vita e la perdita, esplorati senza compromessi e con uno sguardo sempre nuovo. La ricca programmazione offre dunque l’occasione per scoprire una band inusitata e di culto. Il concerto dei Tindersticks, da mesi sold out, è un’esperienza imperdibile e unica. Ilfattoquotidiano.it - Tindersticks a Parma: emozioni e suoni di un culto musicale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre le atmosfere dense e rarefatte deirisuoneranno al Teatro al Parco di, in un’unica data italiana, in grado di impreziosire la diciottesima edizione de Il Rumore del Lutto. Ideato e diretto dal sottoscritto insieme a Maria Angela Gelati, il festival quest’anno conta 62 eventi sparsi in varie città italiane, mantenendo però il cuore pulsante a, dove ha trovato la sua origine nel 2007. Un appuntamento speciale per chi sente il richiamo di temi come la memoria, la vita e la perdita, esplorati senza compromessi e con uno sguardo sempre nuovo. La ricca programmazione offre dunque l’occasione per scoprire una band inusitata e di. Il concerto dei, da mesi sold out, è un’esperienza imperdibile e unica.

Roma, 21 set. (askanews) – Torna Il Rumore del Lutto Festival, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia la cui diciottesima edizione è in programma dal 28 settembre

Amsterdam - Si intitola "More than one effect in every affect (Più di un effetto in ogni affetto)" il lavoro di ricerca sugli stati affettivi pubblicato da "Physics of Life Reviews" che ha coinvolto l

(Nicola Comparato) – La sfida tra Parma ed Empoli al Tardini, conclusasi sull'1-1, è stata un ritratto di contrasti, con

Pagelle Como-Parma: Nico Paz chiude una settimana da ricordare, Bonny alla Crespo! Como-Parma, le pagelle di Nico Paz, che chiude una settimana da sogno e Bonny, che segna un gol che ai tifosi