Spostamento del Terminal Bus, l’opposizione: “Ci vuole coraggio a negare il disagio” (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle ore in cui la Città è in tilt, mentre centinaia di ragazzi non sanno come raggiungere le scuole, nel momento in cui gli Istituti sono costretti ad emanare circolari per autorizzare l’uscita anticipata degli studenti di un’ora, l’Amministrazione Mastella non trova nulla di meglio per impiegare il proprio tempo che attaccare le opposizioni. Come volevasi dimostrare questa Amministrazione dimostra tutta la propria inadeguatezza dedicandosi al dileggio delle opposizioni piuttosto che alla risoluzione dei problemi della Città che andavano affrontati già da mesi. Lo schema mastelliano è sempre lo stesso, lanciare veleno sugli altri, chiunque essi siano, per cercare di fuggire dal merito delle questioni e dalle proprie responsabilità. Anteprima24.it - Spostamento del Terminal Bus, l’opposizione: “Ci vuole coraggio a negare il disagio” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle ore in cui la Città è in tilt, mentre centinaia di ragazzi non sanno come raggiungere le scuole, nel momento in cui gli Istituti sono costretti ad emanare circolari per autorizzare l’uscita anticipata degli studenti di un’ora, l’Amministrazione Mastella non trova nulla di meglio per impiegare il proprio tempo che attaccare le opposizioni. Come volevasi dimostrare questa Amministrazione dimostra tutta la propria inadeguatezza dedicandosi al dileggio delle opposizioni piuttosto che alla risoluzione dei problemi della Città che andavano affrontati già da mesi. Lo schema mastelliano è sempre lo stesso, lanciare veleno sugli altri, chiunque essi siano, per cercare di fuggire dal merito delle questioni e dalle proprie responsabilità.

