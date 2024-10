Lanazione.it - Sold-out il laboratorio sui cinque libri della vita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Posti esauriti per ildi Spazio B**K al Museo del Tessuto. Una giornata per imparare a guardare le scelte che lamette davanti e comprendere quelle degli altri con gli occhi di un bambino, elaborandole attraverso immagini e colori. È quella che si è tenuta sabato scorso all’ex Campolmi per "un Prato di", il festivallettura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione Il Geranio onlus. Gli spazi del museo hanno ospitato il corso di formazione dal titolo "Cavalca la tigre - Ma perché lui non sceglie mai come noi?" tenuto da Diletta Colombo di Spazio B**K, la libreria indipendente diillustrati con base a Milano che dal 2012 è un punto di riferimento nazionale nel settore.