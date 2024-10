Serieanews.com - Rodri e i suoi “fratelli”: quando il Pallone d’Oro fa discutere e arrabbiare

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alcune vittorie delhanno fatto storia, e non sempre per i motivi “giusti”. I casi più discussi di un premio spesso controverso Quante volte ci siamo chiesti: “Ma davvero ha vinto lui?” Il, il premio che celebra il miglior giocatore al mondo, a volte lascia tutti a bocca aperta, e non per l’entusiasmo. Prendiamo quest’anno, con la vittoria di: il centrocampista del Manchester City ha strappato il trofeo superando compagni di squadra altrettanto meritevoli e una concorrenza agguerrita.e i”: ildella discordia (Foto: Ansa) – serieanews.comMa non è la prima volta che ilregala sorprese del genere, suscitando dibattiti che continuano anche a distanza di decenni. Vediamo alcune delle edizioni più discusse, in cui il trofeo ha preso strade inaspettate e lasciato in ombra altri campioni.