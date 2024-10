Reunion degli Oasis, 50 mila biglietti saranno rimessi in vendita (Di martedì 29 ottobre 2024) Circa 50 mila biglietti per i concerti della Reunion degli Oasis in programma per l’estate del 2025, finiti al centro del caso dei prezzi gonfiati da alcuni rivenditori online, saranno annullati essere rimessi disponibili al loro valore nominale sul sito di Ticketmaster. Sono stati gli organizzatori del tour, già tutto sold out, a intervenire con una decisione drastica dopo una vicenda finita perfino nel Parlamento britannico e che aveva portato all’avvio di un’inchiesta amministrativa formale da parte dell’autorità per la concorrenza e il mercato (Cma). C’erano 1,4 milioni di biglietti in vendita quando la band di Manchester aveva annunciato il tour nel Regno Unito lo scorso agosto, in seguito alla storica Reunion dei fratelli Gallagher, ma più di 10 milioni di fan provenienti da 158 Paesi si misero in coda per comprarli. Lettera43.it - Reunion degli Oasis, 50 mila biglietti saranno rimessi in vendita Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Circa 50per i concerti dellain programma per l’estate del 2025, finiti al centro del caso dei prezzi gonfiati da alcuni rivenditori online,annullati esseredisponibili al loro valore nominale sul sito di Ticketmaster. Sono stati gli organizzatori del tour, già tutto sold out, a intervenire con una decisione drastica dopo una vicenda finita perfino nel Parlamento britannico e che aveva portato all’avvio di un’inchiesta amministrativa formale da parte dell’autorità per la concorrenza e il mercato (Cma). C’erano 1,4 milioni diinquando la band di Manchester aveva annunciato il tour nel Regno Unito lo scorso agosto, in seguito alla storicadei fratelli Gallagher, ma più di 10 milioni di fan provenienti da 158 Paesi si misero in coda per comprarli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Reunion Oasis, 50 mila biglietti saranno rimessi in vendita; Reunion Oasis, 50 mila biglietti torneranno in vendita: annullati a causa dei prezzi gonfiati; Reunion degli Oasis, 50 mila biglietti saranno rimessi in vendita; Tornano in vendita 50mila biglietti per la reunion degli Oasis; Gli Oasis stanno per annullare 50 mila biglietti per la reunion comprati sul mercato secondario; Oasis, panico tra i fan: 50mila biglietti potrebbero essere annullati; Leggi >>>

Reunion Oasis, 50 mila biglietti torneranno in vendita: annullati a causa dei prezzi gonfiati

(rainews.it)

Sui siti di secondary ticketing ci sono stati casi di vendita a prezzi fuori mercato come quello di un commerciante delle Hawaii che ha venduto 27 biglietti per gli Oasis a 953 euro ciascuno; così ...

Reunion Oasis, 50 mila biglietti saranno rimessi in vendita

(ansa.it)

Circa 50.000 biglietti per i concerti della reunion degli Oasis in programma l'estate prossima finiti al centro del caso dei prezzi gonfiati da alcuni rivenditori online, saranno annullati per poi div ...

Oasis e la battaglia contro il «secondary ticketing»: tornano in vendita 50 mila biglietti per il tour al prezzo nominale

(msn.com)

Cinquantamila biglietti per il tour di reunion degli Oasis saranno rimessi in vendita perché altrettanti saranno cancellati dopo essere stati venduti sui circuiti di secondary ticketing. I promotori d ...

Gli Oasis stanno per annullare 50 mila biglietti per la reunion comprati sul mercato secondario

(rollingstone.it)

Gli ingressi che verranno invalidati sono quelli per il tour del Regno Unito acquistati non dal rivenditore ufficiale e a un prezzo superiore a quello nominale. Verranno poi rimessi in vendita al prez ...