Real Madrid Vinicius non ci sta dopo il Pallone d’Oro sfumato | Farò 10 volte di più

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri sera è andata in scena la cerimonia di consegna del, che ha premiato il centrocampista del Manchester City Rodri. Una scelta che ha fatto discutere,che per mesi il grande favorito era stato, rimasto infine a bocca asciutta. Uno smacco non da poco per l’ala brasiliana, che ha disertato la premiazione adeguandosi alla “protesta” dei Blancos. Non solo, perchéha postato un messaggio sui propri profili social, promettendo “battaglia” sul campo nei mesi a venire: “Se necessario,10di più. Non sono pronti”, ha scritto, dimostrando anche una grande determinazione nel superare una stagione, la scorsa, già di livello assoluto, non premiata col l’ambito riconoscimento individuale.non ci stail: “10di più” SportFace.