Rapina e tentato omicidio, arrestati due giovanissimi (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSu delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nonché ad un’ordinanza che dispone il collocamento in comunità , emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni, rispettivamente nei confronti di due soggetti di anni 22 e di anni 17 ritenuti gravemente indiziati dei delitti di concorso in Rapina pluriaggravata e tentato omicidio aggravato. Anteprima24.it - Rapina e tentato omicidio, arrestati due giovanissimi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSu delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nonché ad un’ordinanza che dispone il collocamento in comunità , emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni, rispettivamente nei confronti di due soggetti di anni 22 e di anni 17 ritenuti gravemente indiziati dei delitti di concorso inpluriaggravata eaggravato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:due giovanissimi; Tentò di rapinare e sparò ad un gioielliere, a San Cipriano: arrestato per; Due minorennidai Carabinieri di Rho per; In fin di vita per unaall’uscita dalla palestra a Mirafiori: due arresti per; Varese, i carabinieri infedeli: si indaga ancora suldi un 36enne;a Castiglione Olona: le rapine dei due carabinieri al pusher erano iniziate a giugno; Leggi >>>

Tentato omicidio a Reggio Emilia, accoltellato a 23 anni per spartirsi lo spaccio di droga: due arresti

(msn.com)

In carcere i due presunti responsabili della violenta aggressione di dieci giorni fa in zona stazione: sono stati fermati a Piacenza ...

Studente riminese accoltellato, rapina finisce nel sangue a Mendrisio

(msn.com)

Il giovane di 25 anni domiciliato in Svizzera è stato aggredito nel Canton Ticino da un 21enne L’assalitore è stato rintracciato e fermato dalla polizia: è accusato di tentato omicidio ...

Tenta di uccidere l'ex moglie, polizia arresta un 40enne nel Napoletano

(msn.com)

Ha aggredito la ex moglie tentando di ucciderla ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio aggravato, rapina e atti persecutori. L'uomo, alcuni giorni fa, si era ...

Tentato omicidio con forbici, arrestato giovane alla Spezia

(ansa.it)

Un uomo è stato arrestato alla Spezia e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio, rapina e lesioni personali dopo essere stato riconosciuto l'autore di due aggressioni in centro città, una ...