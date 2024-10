Liberoquotidiano.it - "Quelli che invitano a Rete 4". Ghali fuori controllo: la bordata su Paolo Del Debbio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Forseè talmente consapevole di sé e del proprio talento, e preso dalla propria "missione", da risultare addirittura presuntuoso. Il trapper, milanese di Baggio ma di origini tunisine, è la voce più autorevole della nuova scena "urban" italiana, senz'altro uno dei più impegnati dal punto di vista politico e sociale. Tanto da esporsi clamorosamente dal palco del Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, contro Israele e in difesa di Gaza e della causa palestinese. Su di lui sono piovute parecchie accuse, prima tra tutte quella di aver parlato in diretta nazionale di "genocidio". Una parola che, spiega, non farà parte del suo tour appena iniziato e che si chiuderà il 15 novembre al Forum di Assago, "a casa sua". Non per questo, però, mancheranno riferimenti al Medio Oriente: "Calpesto il mio senso di colpa. Sono qui a celebrare, mentre nel mondo succedono cose bruttissime.