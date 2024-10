Precipita dall’impalcatura. Operaio portato in ospedale (Di martedì 29 ottobre 2024) MORTARA (Pavia) Ha perso l’equilibrio, non è ancora chiaro per qualche ragione, mentre si trovava su un’impalcatura posta ad un paio di metri di altezza. Un Operaio di 49 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, ieri mattina poco prima delle 9.30 nell’infortunio sul lavoro che gli è occorso all’interno della Igm Resins Italia, una azienda che ha sede a Mortara e che si occupa della produzione di prodotti chimici. Gli ispettori della Ats, intervenuti sul posto con i carabinieri della Compagnia di Vigevano, avranno il compito di definire con chiarezza la dinamica dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o se il lavoratore sia rimasto vittima di un possibile malore e ancora se, in quel momento, fossero state poste in essere tutte le misure previste in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Ilgiorno.it - Precipita dall’impalcatura. Operaio portato in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) MORTARA (Pavia) Ha perso l’equilibrio, non è ancora chiaro per qualche ragione, mentre si trovava su un’impalcatura posta ad un paio di metri di altezza. Undi 49 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, ieri mattina poco prima delle 9.30 nell’infortunio sul lavoro che gli è occorso all’interno della Igm Resins Italia, una azienda che ha sede a Mortara e che si occupa della produzione di prodotti chimici. Gli ispettori della Ats, intervenuti sul posto con i carabinieri della Compagnia di Vigevano, avranno il compito di definire con chiarezza la dinamica dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o se il lavoratore sia rimasto vittima di un possibile malore e ancora se, in quel momento, fossero state poste in essere tutte le misure previste in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

