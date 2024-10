Picchia la compagna incinta e la manda in ospedale, giovane sannita in arresto (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ notte fonda quando una telefonata d’emergenza raggiunge il 112. Una voce femminile, concitata, ripete solo: “Correte presso la mia abitazione”, senza fornire altre indicazioni. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Benevento, associa subito il numero di telefono ad una donna di Pietrelcina che, già in passato, aveva allertato i Carabinieri per chiedere aiuto. La pattuglia dei militari si dirige immediatamente presso l’indirizzo dell’abitazione dove vive la signora che, alla vista dei militari, sentendosi finalmente al sicuro, racconta di essere ferita ad una mano e di essere stata aggredita fisicamente dal compagno con il quale aveva appena avuto un violento litigio. Anteprima24.it - Picchia la compagna incinta e la manda in ospedale, giovane sannita in arresto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ notte fonda quando una telefonata d’emergenza raggiunge il 112. Una voce femminile, concitata, ripete solo: “Correte presso la mia abitazione”, senza fornire altre indicazioni. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Benevento, associa subito il numero di telefono ad una donna di Pietrelcina che, già in passato, aveva allertato i Carabinieri per chiedere aiuto. La pattuglia dei militari si dirige immediatamente presso l’indirizzo dell’abitazione dove vive la signora che, alla vista dei militari, sentendosi finalmente al sicuro, racconta di essere ferita ad una mano e di essere stata aggredita fisicamente dal compagno con il quale aveva appena avuto un violento litigio.

