Passirano, "banda del botto" fa saltare bancomat: via con 50mila euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Passirano (Brescia), 29 ottobre 2024 - "banda del botto" in azione lo scorso finesettimana - la notizia però è circolata nelle scorse ore - nella filiale del Banco BPM di Camignone di Passirano. La gang, composta da almeno quattro persone, alle quattro di sabato ha preso di mira lo sportello bancomat in viale europa utilizzando la tecnica della 'marmotta' esplosiva, infilata nel bocchettone erogatore della banconote. L'esplosione controllata ha permesso ai malviventi di mettere le mani su un bottino ingente, stando alle stime non meno di cinquantamila euro. Poi si sarebbe data rapidamente alla fuga su un'auto che attendeva i ladri a motore acceso, e che poi è sgommata in direzione della provinciale 510. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Passirano, "banda del botto" fa saltare bancomat: via con 50mila euro

Passirano (Brescia), 29 ottobre 2024 - " Banda del botto" in azione lo scorso finesettimana - la notizia però è circolata nelle scorse ore - nella filiale del Banco BPM di Camignone di Passirano. La g ...

