Pannelli solari sui tetti di scuole e abitazioni (Di martedì 29 ottobre 2024) A Castel Maggiore è nata Cer, la Comunità energetica rinnovabile. Il consiglio comunale mercoledì scorso ha approvato statuto e atto costitutivo: 32 soci fondatori, tra i quali il Comune e Acer (Azienda casa Emilia Romagna), oltre a imprese, privati cittadini, condomini. L’obiettivo è quello di collocare impianti fotovoltaici su scuole, case, cimitero e nelle strutture della discarica. Grazie anche ad un finanziamento regionale, nel 2023 il Comune ha avviato il percorso di costituzione di una Cer alla quale hanno aderito privati cittadini, aziende e realtà associative del territorio. Ilrestodelcarlino.it - Pannelli solari sui tetti di scuole e abitazioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A Castel Maggiore è nata Cer, la Comunità energetica rinnovabile. Il consiglio comunale mercoledì scorso ha approvato statuto e atto costitutivo: 32 soci fondatori, tra i quali il Comune e Acer (Azienda casa Emilia Romagna), oltre a imprese, privati cittadini, condomini. L’obiettivo è quello di collocare impianti fotovoltaici su, case, cimitero e nelle strutture della discarica. Grazie anche ad un finanziamento regionale, nel 2023 il Comune ha avviato il percorso di costituzione di una Cer alla quale hanno aderito privati cittadini, aziende e realtà associative del territorio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sfida della decarbonizzazione : Enel si prepara a gestire il boom dei pannelli solari

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, il settore energetico italiano ha vissuto una trasformazione senza precedenti. A fronte dell’emergente necessità di una transizione verso fonti rinnovabili, Enel ha registrato un notevole incremento ...

L'economia green diventa tossica - cinesi 98 pannelli solari su 100 - Europa prossima alla saturazione

(Panorama.it)

Come accade per il settore automotive, anche quello dei pannelli solari vede la Cina essere fortemente aiutata dal suo governo per favorire produzione ed esportazione. Nei primi giorni di settembre l'Agenzia Ansa pubblicò una nota nella quale si ...

Pannelli solari sui tetti di scuole e abitazioni

(ilrestodelcarlino.it)

Il consiglio comunale ha dato l’ok alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile. Già 32 soci tra privati ed enti pubblici ...

A Campobasso una smart grid per collegare il municipio con la Casa della Scuola

(rainews.it)

Alimentata con pannelli solari installati sul tetto dell'Istituto Galanti, poterà energia e acqua calda ai due edifici e consentirà di monitorare in tempo reale i consumi. Cretella: l'iniziativa è des ...

Pannelli sui tetti, c’è il solare di Acrobatica che rilancia il business dopo gli incentivi statali

(corriere.it)

Finita la stagione dei bonus il gruppo guidato da Anna Marras rilancia con progetti di smart living nel condominio, gestione dei pannelli fotovoltaici e supporto a comunità energetiche. E le acquisizi ...

Investimenti per le scuole . Due milioni di interventi negli asili e nei nidi della città

(msn.com)

Il sindaco di san Giovanni Valentina Vadi durante il sopralluogo cantiere del nuovo nido di Ponte alle Forche, un edificio scolastico che punta ad essere accogliente, sicuro ed energeticamente ...