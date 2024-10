Mosca, 'abbiamo preso il controllo di Selydove' (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministero della Difesa russo sostiene che i suoi militari abbiano preso il controllo della cittadina di Selydove, non lontana da Pokrovsk, nell'Ucraina sud-orientale. Lo riporta la Tass. Selydove, che prima dell'invasione delle truppe russe contava circa 20.000 abitanti, si trova a una ventina di chilometri dalla città di Pokrovsk, importante snodo logistico sul quale secondo molti analisti puntano ora i soldati del Cremlino. Quotidiano.net - Mosca, 'abbiamo preso il controllo di Selydove' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministero della Difesa russo sostiene che i suoi militari abbianoildella cittadina di, non lontana da Pokrovsk, nell'Ucraina sud-orientale. Lo riporta la Tass., che prima dell'invasione delle truppe russe contava circa 20.000 abitanti, si trova a una ventina di chilometri dalla città di Pokrovsk, importante snodo logistico sul quale secondo molti analisti puntano ora i soldati del Cremlino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Così il razzismo di sinistra ha preso il controllo del dipartimento del Tesoro

(Ilgiornale.it)

Abbiamo condotto un’investigazione esclusiva, che rivela la cattura disarmante del Tesoro che, sotto l’attuale mandato DEI, ha lavorato per portare avanti i principi del razzismo di sinistra

Caso ultras - minacce - biglietti e non solo : così Marco Ferdico ha preso il controllo dell’Inter

(Dailymilan.it)

Caso ultras, dalle minacce alle pressioni per i biglietti: ecco come il leader della Nord Marco Ferdico ha preso il controllo dell’Inter L’inchiesta “Doppia Curva” prosegue e da ormai due settimane si cerca di andare a fondo per quanto riguarda la ...

Ucraina, "le forze di Mosca hanno preso il controllo": cosa succede nel Donetsk

(informazione.it)

Mariupol compare spesso nei notiziari della televisione statale russa. La città ucraina, teatro nel 2022 di una lunga e feroce battaglia che procurò la distruzione del 90 per cento degli edifici e ...

Mosca, preso il controllo di Vuhledar nel Donetsk

(headtopics.com)

Kiev, abbattuti nella notte 78 velivoli kamikaze russi sull'Ucraina (ANSA) Le forze russe hanno preso il pieno controllo della cittadina di Vuhledar, nel Donetsk ucraino. Lo annuncia il ministero ...

Mosca, preso il controllo di Vuhledar nel Donetsk

(ansa.it)

Le forze russe hanno preso il pieno controllo della cittadina di Vuhledar, nel Donetsk ucraino. Lo annuncia il ministero della Difesa di Mosca.

Mosca, preso il controllo di Vuhledar nel Donetsk

(espansionetv.it)

(ANSA) – MOSCA, 03 OTT – Le forze russe hanno preso il pieno controllo della cittadina di Vuhledar, nel Donetsk ucraino. Lo annuncia il ministero della Difesa di Mosca. (ANSA).