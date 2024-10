Milan-Napoli, Meret: “Giorni di riposo in più? Non vuol dire niente” (Di martedì 29 ottobre 2024) Alex Meret, portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match Milan-Napoli di martedì 29 ottobre Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Meret: “Giorni di riposo in più? Non vuol dire niente” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alex, portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del matchdi martedì 29 ottobre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “di riposo in più? Non vuol dire niente”; Vigilia: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni…”;: «Ilha riposato un po' di più, ma non vuol dire niente; siamo abituati a giocare ogni tre: "Ilha riposato un po' di più, ma non vuol dire niente; siamo abituati a giocare ogni tre";: "Rossoneri avvantaggiati? Rispondo così!e scudetto? Possiamo toglierci delle soddisfazioni se..."; Alexanalizza il momento dele parla della sfida al

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Conte ha già scelto

(areanapoli.it)

Probabili formazioni e analisi tattica di Milan e Napoli, le due squadre si affrontano per la decima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Meret: “Milan-Napoli? potremo toglierci delle belle soddisfazioni”

(napolipiu.com)

Meret analizza la vittoria sul Lecce e guarda a Milan-Napoli: concentrazione e applicazione le chiavi per la sfida di San Siro ...

Meret: "Napoli, continuiamo così. Il Milan non sarà avvantaggiato"

(areanapoli.it)

Alex Meret, portiere del Napoli, è tornato titolare dopo l'infortunio subito in quel di Torino con la Juventus di Thiago Motta. L'estremo difensore ha rilasciato una one to one ai microfoni di Kiss Ki ...

Milan-Napoli LIVE dalle 20.45: Pulisic out con l'influenza, le ultime sulle formazioni

(msn.com)

Big match a San Siro per la decima giornata di Serie A: alle 20.45 si affrontano Milan e Napoli. I rossoneri di Paulo Fonseca, 14 punti, tornano in campo dopo lo.