Quotidiano.net - Massimo Biscardi nuovo sovrintendente di Santa Cecilia

(Di martedì 29 ottobre 2024)è ilpresidente-dell' Accademia Nazionale di. Lo ha deciso l' assemblea degli Accademici. Attualedel Petruzzelli di Bari,si insedierà nel prossimo mese di febbraio succedendo a Michele dall'Ongaro, che lascia al termine del secondo mandato quinquennale.ha superato i 2/3 dei voti necessari per l'elezione al primo turno, come previsto dallo Statuto dell'Accademia. Dopo aver compiuto gli studi classici,si è diplomato in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, perfezionandosi con i maestri Vincenzo Vitale, Armando Renzi e Franco Ferrara.