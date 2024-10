M5S, dopo ‘scoppola’ Liguria si guarda a Costituente. Il graffio di Grillo: “Traditi da pecore” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giorno dopo il pesante ridimensionamento del Movimento 5 Stelle alle elezioni in Liguria, dalle parti di Campo L'articolo M5S, dopo ‘scoppola’ Liguria si guarda a Costituente. Il graffio di Grillo: “Traditi da pecore” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - M5S, dopo ‘scoppola’ Liguria si guarda a Costituente. Il graffio di Grillo: “Traditi da pecore” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giornoil pesante ridimensionamento del Movimento 5 Stelle alle elezioni in, dalle parti di Campo L'articolo M5S,si. Ildi: “da” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: M5S, dopo 'scoppola' Liguria si guarda a Costituente. Il graffio di Grillo: "Traditi da pecore"; M5S, il segnale di Grillo dopo la scoppola in Liguria: “Traditi dalle pecore si muore”; Elezioni, Alessandro Piana è il più votato della Lega in Liguria: "Onorato"; Elezioni Liguria, Schlein e Pd voltano pagina: priorità Umbria e Emilia Romagna; Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 29 ottobre; Grillo punge su Whatsapp: "Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo"; Leggi >>>