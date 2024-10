Luca Argentero racconta l'uomo Marcello Mastroianni prima dell'attore. Stasera in tv il documentario da non perdere (Di martedì 29 ottobre 2024) La sua silhouette era ovunque a Roma. Perché era il protagonista della locandina della Festa del cinema che si è appena conclusa. Un omaggio che la sua città gli ha tributato nel centenario della nascita. Stiamo parlando, naturalmente di Marcello Matroianni. Che verrà raccontato, Stasera in tv, da Luca Argentero. Luca Argentero racconta Marcello Mastroianni È l’attore torinese, infatti, il cicerone speciale di Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo. Il documentario in onda su Rai 3 alle 21.20. Che, in occasione del centenario della nascita, celebra Marcello Mastroianni, scomparso a 72 anni nel 1996, da un’angolazione inedita. Usando un tono il più possibile lontano da quello del divo del cinema. Una descrizione, va detto, molto più vicina alla sua vera natura. Amica.it - Luca Argentero racconta l'uomo Marcello Mastroianni prima dell'attore. Stasera in tv il documentario da non perdere Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La sua silhouette era ovunque a Roma. Perché era il protagonistaa locandinaa Festa del cinema che si è appena conclusa. Un omaggio che la sua città gli ha tributato nel centenarioa nascita. Stiamo parlando, naturalmente diMatroianni. Che verràto,in tv, daÈ l’torinese, infatti, il cicerone speciale di Ciao,l’antidivo. Ilin onda su Rai 3 alle 21.20. Che, in occasione del centenarioa nascita, celebra, scomparso a 72 anni nel 1996, da un’angolazione inedita. Usando un tono il più possibile lontano da quello del divo del cinema. Una descrizione, va detto, molto più vicina alla sua vera natura.

