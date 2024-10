Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 44-54, Eurolega basket in DIRETTA: bavaresi sempre in controllo a metà terzo quarto

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 51-62 Ci prova la! Clyburn ruba palla dalla rimessa, schiaccia e Herbert chiama timeout per evitare distrazioni. 2’30” alla fine del. 49-62 Tripla di Morgan. 46-62 Edwards è non caldo, di più. Prendete il Sole e sarà meno caldo di lui. Arriva a quota 24. 46-59 Edwards coglie un rimbalzo in attacco a strada libera verso il canestro, appoggio a segno. 46-57 Va fino in fondo Morgan. 44-57 Tripla di Edwards in faccia a Diouf, ancora timeout di Banchi. Ed è chiaro come stasera ilsi sia presentato nella sua versione migliore, nonostante lo shock iniziale. 44-54 Shengelia dal mezzo angolo.raggiunta. 42-54 Coppia di liberi per Booker che fa 2/2. 42-52 Bel canestro di Cordinier.