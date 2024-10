Ilfattoquotidiano.it - La “teoria di ottobre”: perché questi sono i giorni giusti per cambiare vita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Se settembre è ormai per tutti un secondo Capodanno, periodo di ripartenze e nuovi inizi,potrebbe essere il momento giusto per. L’idea, che ha preso piede soprattutto sui social, è nota come “October Theory”: mancano poco più di sessantaalla fine dell’anno e queste giornate potrebbero darci la spinta giusta per una svolta. Anche se ci avviamo verso la fine dell’anno, su TikTok sta prendendo sempre più piede l’idea che l’autunno sia il vero ‘inizio’, un po’ come lo è per la scuola e l’università. La “di” si basa proprio sul fatto che mancano poco più di due mesi a un altro Capodanno: questa presa di consapevolezza ci spinge a riflettere su quanto abbiamo ottenuto nei mesi passati e su quali progetti vogliamo ancora realizzare.