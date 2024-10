Katie Holmes torna sul red carpet: agli Oscar della Moda 2024 sfila con l’abito tagliato color block (Di martedì 29 ottobre 2024) Katie Holmes è stata tra le grandi protagoniste degli CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda. Per il gran ritorno sul red carpet ha seguito il trend del color block: ecco chi ha firmato il suo abito "tagliato". Fanpage.it - Katie Holmes torna sul red carpet: agli Oscar della Moda 2024 sfila con l’abito tagliato color block Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è stata tra le grandi protagoniste degli CFDA Fashion Awards, meglio noti come gli. Per il gran ritorno sul redha seguito il trend del: ecco chi ha firmato il suo abito "tato".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Katie Holmes torna sul red carpet: agli Oscar della Moda 2024 sfila con l’abito tagliato color block

(fanpage.it)

Katie Holmes è stata tra le grandi protagoniste degli CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda ...

Katie Holmes torna a Broadway dopo 12 anni

(msn.com)

Katie Holmes sta per tornare a Broadway dopo 12 anni.L’ex star di «Dawson’s Creek» sarà protagonista del revival di «Piccola città», opera teatrale di Thornton Wilder.Lo spettacolo ...

Katie Holmes a Broadway, la figlia torna a New York per supportarla

(msn.com)

Suri Cruise sarebbe tornata a New York per supportare sua madre Katie Holmes nel nuovo debutto a Broadway. Lutto nel mondo della musica: muore a 38 anni il celebre dj e produttore Nuovi tagli di ...

CFDA Fashion Awards 2024: i vincitori degli Oscar della Moda e i look delle star sul red carpet

(fanpage.it)

Questa notte a New York sono andati in scena i CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda: ecco chi sono i vincitori e le star che ...