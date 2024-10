Nerdpool.it - Jumanji 3 – ecco la data di uscita!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bentornati nella giungla. Dopo aver fissato Karate Kid: Legends per il 2025 e Spider-Man 4 per l’estate 2026, lunedì la Sony ha annunciato ladidi3: 11 dicembre 2026. Il sequel di, ancora senza titolo, è il quarto del franchise ma il terzo della trilogia guida Dwayne Johnson, iniziata con: Welcome to the Jungle del 2017, uscito nelle sale il 20 dicembre. Il nuovo film diuscirà due settimane dopo un film d’animazione Disney senza titolo (25 novembre 2026) e una settimana prima di un film evento senza titolo del regista di Dune Denis Villeneuve (18 dicembre). Sony Pictures ha inoltre confermato che Johnson (Moana 2), Kevin Hart (Borderlands), Karen Gillan (Guardiani della Galassia) e Jack Black (The Super Mario Bros. Movie) sono in trattative per tornare, con Jake Kasdan alla regia.