Incidente in via Toniolo a Fano, olio sulla strada (Di martedì 29 ottobre 2024) Fano, 29 ottobre 2024 - Tamponamento nel primo pomeriggio, intorno alle 14.15, in via Toniolo all'altezza dello svincolo per la strada statale 73 bis, tra un autocarro, un Ford Transit condotto da un uomo di 54 anni di Vallefoglia, e un autoarticolato, uno Scania guidato da un 56enne di Pisa. L'urto non ha provocato feriti ma la perdita di olio sull'asfalto tanto da richiedere l'intervento di una ditta specializzata per la sua rimozione. Sembra che l'autoarticolato sia stato tamponato dall'autocarro mentre si accingeva ad immettersi nello svincolo di ingresso all'autostrada. I conducenti dei mezzi non hanno riportato ferite, solo danni ai mezzi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Ilrestodelcarlino.it - Incidente in via Toniolo a Fano, olio sulla strada Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Tamponamento nel primo pomeriggio, intorno alle 14.15, in viaall'altezza dello svincolo per lastatale 73 bis, tra un autocarro, un Ford Transit condotto da un uomo di 54 anni di Vallefoglia, e un autoarticolato, uno Scania guidato da un 56enne di Pisa. L'urto non ha provocato feriti ma la perdita disull'asfalto tanto da richiedere l'intervento di una ditta specializzata per la sua rimozione. Sembra che l'autoarticolato sia stato tamponato dall'autocarro mentre si accingeva ad immettersi nello svincolo di ingresso all'auto. I conducenti dei mezzi non hanno riportato ferite, solo danni ai mezzi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Legambiente,: "Mai ascoltati sulla sicurezza";ina Nerviano, deceduto l’81enne investito;a Nerviano, anziano travolto da un'auto in piazza mercato: è grave; Auto sbanda e finisce capovolta sulla ciclabile, alla guida una maestra elementare; Busto Arsizio, pensionato investito in: è gravissimo all’ospedale;mortale a Nerviano, Legambiente: "Inascoltati da anni,da mettere in sicurezza"; Leggi >>>

Autocarro tampona tir, scia di olio sull’asfalto: disagi al traffico

(youtvrs.it)

L'incidente tra i due veicoli si è verificato a Fano Nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 14.15 si è verificato un'incidente a Fano in via via Toniolo nei pressi dello svincolo per l'ingresso ...

Recuperato il corpo avvistato nell'Olona: è quello di una donna

(primamilanoovest.it)

Recuperato il corpo avvistato nell'Olona a Nerviano: si tratta di una donna, si indaga su identità e dinamica.

Auto colpisce il marciapiede e si cappotta sulla strada: ferita una donna di 42 anni

(ilgazzettino.it)

ISTRANA (TREVISO) – Auto capottata a Pezzan di Istrana: ferita la donna al volante. L'incidente è avvenuto stamattina (17 ottobre) in via Toniolo, poco distante ...

Incidente auto-moto a Milano: 20enne gravissimo perde un piede

(milanotoday.it)

Grave incidente nella sera di martedì 29 ottobre tra un'auto e una moto. Un giovane di circa 20 anni è rimasto ferito in maniera seria ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Non è ancora ...