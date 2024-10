Incidente domestico nel Salento, morto un 37enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidente domestico nella serata di ieri, poco dopo le 23, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Ha perso la vita un ragazzo di 37 anni, Luca Orlando (di Ruffano). L'uomo era al lavoro per Quotidianodipuglia.it - Incidente domestico nel Salento, morto un 37enne Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 29 ottobre 2024)nella serata di ieri, poco dopo le 23, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Ha perso la vita un ragazzo di 37 anni, Luca Orlando (di Ruffano). L'uomo era al lavoro per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente domestico a Castel di Sangro : donna di 74 anni perde la vita

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter Una donna di 74 anni residente a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, ha subito un tragico incidente che le è costato la vita. L’episodio ha avuto luogo in una falegnameria dismessa di proprietà della coppia, ...

Terribile incidente domestico : uomo di 66 anni perde la vita in ospedale!

(Abruzzo24ore.tv)

L'Aquila - Un 66enne di Cagnano Amiterno è deceduto dopo un tragico incidente con una lavatrice; stava aiutando un amico a spostare l'elettrodomestico. Un grave incidente domestico ha portato alla tragica scomparsa di Pierfranco Cimini, un uomo di ...

Incidente domestico nel Salento, morto un 37enne

(msn.com)

Incidente domestico nella serata di ieri, poco dopo le 23, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Ha perso la vita un ragazzo di 37 anni, O.L. le ...

Salvatore Daniele morto nell'incidente con la Fiat 500 Abarth: lo schianto contro un'auto in sosta, aveva 42 anni

(msn.com)

Tragico incidente stradale nel Salento, muore un 42enne. La vittima è Salvatore Daniele: l'uomo è morto in uno schianto avvenuto ieri sera a Surbo, nel Leccese. L'uomo era ...

Salento, drammatico incidente sulla statale 274: morto un 29enne

(msn.com)

Ennesimo incidente mortale in Salento lungo la statale 274 ... La vittima Il 29enne di Melissano morto nell'incidente aveva lavorato come barman durante l'estate al lido Por do Sol di Gallipoli ...

Operaio 47enne schiacciato da un camion muore in Salento

(ansa.it)

Un operaio è morto questa mattina a Galatina, in provincia di Lecce, in un incidente sul lavoro. La vittima è Maurizio Misciali, 47 anni. (ANSA) ...