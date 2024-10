Ikea contribuirà con 6 mln di euro a fondo per vittime regime ex Ddr (Di martedì 29 ottobre 2024) Il colosso svedese dell'arredamento Ikea contribuirà con 6 milioni di euro a un fondo per le vittime della dittatura nella Germania Est comunista, dopo aver ammesso che prigionieri politici hanno lavorato ai suoi prodotti. Oggi l'azienda ha presentato una dichiarazione d'intenti in tal senso al delegato parlamentare per le vittime del Partito Comunista della Germania Sbircialanotizia.it - Ikea contribuirà con 6 mln di euro a fondo per vittime regime ex Ddr Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il colosso svedese dell'arredamentocon 6 milioni dia unper ledella dittatura nella Germania Est comunista, dopo aver ammesso che prigionieri politici hanno lavorato ai suoi prodotti. Oggi l'azienda ha presentato una dichiarazione d'intenti in tal senso al delegato parlamentare per ledel Partito Comunista della Germania

Il colosso svedese dell'arredamento Ikea contribuirà con 6 milioni di euro a un fondo per le vittime della dittatura nella Germania Est comunista, dopo aver ammesso che prigionieri politici hanno ...

