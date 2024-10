Ilgiorno.it - I vicini violenti sono tornati a Pavia. E Lorenza ha di nuovo paura

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – “Vorrei soltanto poter andare a lavorare, andare a fare la spesa e portare a spasso i miei cani. Vorrei fare la mia vita”.Secondi, la donna di 46 anni che ha denunciato una coppia diper le aggressioni subite, è disprofondata nell’incubo. La coppia era stata allontanata a marzo dal comune die doveva stare a 700 metri da, è tornata. “Da agosto vivono dinell’appartamento sotto il mio – aggiunge la 46enne – e tutti i condomini hanno. Io in particolare perché si avvicina l’inizio del processo per le due aggressioni subite in passato”. Il 5 novembre dovrebbe cominciare il procedimento contro il vicino che, armato di coltello, ha afferratominacciando di ucciderla.