“Hanno bisogno di me”: Eleonora Cecere abbandona il Grande Fratello (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la puntata del 28 ottobre del Grande Fratello, un evento inaspettato ha sorpreso pubblico e concorrenti: Eleonora Cecere ha deciso di lasciare definitivamente la Casa. La decisione della showgirl, membro storico del trio di “Non è la Rai”, è stata influenzata da un intenso incontro con il marito Luigi, che ha espresso apertamente il bisogno di averla al suo fianco fuori dal reality. Le parole di Luigi Hanno toccato profondamente Eleonora, che ha scelto di interrompere l’esperienza televisiva per tornare dai suoi cari.Leggi anche: Maica Benedicto abbandona il Grande Fratello: misteriosa uscita notturna L’incontro con il marito Luigi Nel corso della diretta, Eleonora Cecere ha avuto l’opportunità di incontrare il marito, che prima di abbracciarla le ha consegnato una lettera piena di sentimenti. Thesocialpost.it - “Hanno bisogno di me”: Eleonora Cecere abbandona il Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la puntata del 28 ottobre del, un evento inaspettato ha sorpreso pubblico e concorrenti:ha deciso di lasciare definitivamente la Casa. La decisione della showgirl, membro storico del trio di “Non è la Rai”, è stata influenzata da un intenso incontro con il marito Luigi, che ha espresso apertamente ildi averla al suo fianco fuori dal reality. Le parole di Luigitoccato profondamente, che ha scelto di interrompere l’esperienza televisiva per tornare dai suoi cari.Leggi anche: Maica Benedictoil: misteriosa uscita notturna L’incontro con il marito Luigi Nel corso della diretta,ha avuto l’opportunità di incontrare il marito, che prima di abbracciarla le ha consegnato una lettera piena di sentimenti.

