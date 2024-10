Guerra Israele-Libano, news in diretta. Tel Aviv blocca l’agenzia di aiuti ai palestinesi UNRWA, 60 persone uccise in Libano (Di martedì 29 ottobre 2024) Le ultime notizie dalla Guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano. Il parlamento Israeliano ha approvato la proposta di legge che vieta all'agenzia di soccorso delle Nazioni Unite UNRWA di operare in Israele. L’Onu attacca: “Scandaloso”. Nelle utoime ore 60 persone sono state uccise e decine di ferite negli attacchi israeliani nella valle della Beqaa in Libano. Fanpage.it - Guerra Israele-Libano, news in diretta. Tel Aviv blocca l’agenzia di aiuti ai palestinesi UNRWA, 60 persone uccise in Libano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le ultime notizie dallain Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra, Iran e. Il parlamento Israeliano ha approvato la proposta di legge che vieta all'agenzia di soccorso delle Nazioni Unitedi operare in. L’Onu attacca: “Scandaloso”. Nelle utoime ore 60sono statee decine di ferite negli attacchi israeliani nella valle della Beqaa in

