Ghali il 6 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

(Di martedì 29 ottobre 2024)– LIVE 2024AL VIA IL NUOVO GRANDE VIAGGIO NELLA MUSICA E NELLA STORIA DICHE TORNA NEI PALACON LA SUA ARENA COSMICA UNO SHOW INTERNAZIONALE UNICO NEL SUO GENERE IN ITALIA CHE PORTA IL DESERTO NEI PALAZZETTI MESCOLANDO CULTURE, INFLUENZE ED ESTETICHE TRA SQUARCI SOGNANTI E IMMAGINIFICI, CRUDE PRESE DI POSIZIONE E TOCCANTI MOMENTI DI RACCOGLIMENTO Un comeback live in grande stile quello di ieri sera per, che ha conquistato l’Unipol Forum di Milano sold out -dove è tornato simbolicamente a sei anni esatti di distanza dal suo primo palazzetto nel 2018– dando il via al nuovo tour– LIVE 2024 e trasformando il palanella sua arena cosmica.