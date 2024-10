Ilgiorno.it - Gemellaggio con Novigrad: "Celebriamo la solidarietà tra i popoli"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Due giorni di festa d’autunno, di visite e iniziative, infine il taglio simbolico di una torta "transnazionale" e il suggello ufficiale alitalo istriano: quello fra Cassina de’ Pecchi e la città croata di. Una delegazione di Cittanova, guidata dal sindaco Anteo Milos, è stata ospite del Comune per tutto il fine settimana. Ilera già stato siglato nei mesi scorsi in terra istriana, "e in questi giorni - così la sindaca Elisa Balconi - abbiamo voluto ricambiare la cortesia, e bissare la firma qui, in terra cassinese".su temi culturali ed eccellenze condivise in un momento storico particolare e non semplice. "I gemellaggi nascono per mettere in contatto e in comunicazione territori e realtà diverse, a volte lontane, con le loro peculiarità e i loro punti di forza.